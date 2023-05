Apagones, inundaciones y rescates; así es el panorama en la región

SAN ANTONIO - La vigilancia de inundaciones sigue vigente para el condado Bexar y regiones cercanas luego de las lluvias fuertes que impactaron durante la madrugada.

Durante las primeras horas de este sábado se registraba lluvia al oeste de la Interestatal 35 en dirección al área de Uvalde, según nuestro jefe de meteorología Ariel Rivera Vázquez.

Respecto al condado Bexar, se reporta que la zona de Elmendorff, al sur, es la más afectada. Una línea de tormentas y descargas eléctricas se movió sobre San Antonio desde la medianoche hasta cerca de las 6:00 a.m.

En medio de ese panorama múltiples conductores fueron rescatados debido a que sus autos quedaron sumergidos en vías inundadas. A las 9:00 a.m. CPS Energy reportaba 262 apagones por toda el área de San Antonio. Asimismo, identificaba en un mapa las 21 vías de tránsito que permanecen cerradas. Entre ellas están West Commerce, Old Seguin Road, Old Grissom y Lower Seguin at Cibolo Creek.

Mientras, el condado Bexar informaba sobre inundaciones cerca de Medina River y Old Fredericksburg Road.