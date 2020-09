Asilos de ancianos comienzan a recibir visitas de familiares durante la pandemia

SAN ANTONIO - Los asilos de ancianos y centros de rehabilitación pueden abrir sus puertas nuevamente a familiares desde este jueves. Para muchas familias significa que pronto podrán ver a sus seres queridos.

“Me va a dar mucho gusto, voy a estar contenta”, dijo con alegría María Reyna, quien podrá visitar a su madre en un asilo de ancianos.

“Ella me hace señas para que yo me quede sentada en la silla, que no me vaya”, agregó.

De acuerdo a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, solamente dos personas de la familia podrán visitar al paciente.

Las personas asignadas a las visitas tendrán que recibir entrenamiento apropiado del asilo para seguir todas las medidas de seguridad dentro de las instalaciones. Además, deben tomarse la temperatura y llenar un formulario antes de cada visita.

“Estoy feliz y quisiera verla, abrazarla y besarla y estar con ella. Le doy gracias a Dios por todo lo que pasó. Ella estuvo entre la vida y la muerte. Dios hizo un milagro en ella”, agregó Reyna. Su madre tiene 103 años y es sobreviviente de COVID-19.

Cada asilo de ancianos decide cuando comienza a recibir las visitas.