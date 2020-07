Aumenta cifra de recuperados de COVID-19 en el condado Bexar

SAN ANTONIO - En el condado Bexar se registra a diario un promedio de 1, 200 nuevos casos de COVID-19, pero una buena noticia es que en estos momentos hay un aumento significativo en la cantidad de recuperados.

De las más de 33, 000 personas que se han contagiado durante la pandemia en el condado, más del 75 por ciento se han recuperado por completo. Sin duda, son buenas noticias las que el Distrito de Salud Metropolitano ha revelado en su página web.

Este jueves sabemos que más de 21, 000 personas que habían dado positivo al nuevo coronavirus ya se han recuperado por completo.

Según las cifras divulgadas por la ciudad, el viernes aún había cerca de 17, 000 casos activos y ese mismo día se reportaron 10, 284 personas recuperadas. Al observar los números actualizados, significa que la cifra de personas que han vencido el mortal virus se ha duplicado.

El párroco Belmonte, con la Basílica del Santuario Nacional de Little Flower de San Antonio, es uno de los miles de habitantes en la región que se han recuperado del COVID-19.

“Después de la recuperación pienso que es como una cirugía, como un coma. Debido a la magnitud de este virus pues parece que no, pero uno ve la vida diferente”, expresó Belmonte.

Sin embargo, el párroco aseguró que, aunque ya dio negativo en dos ocasiones, continúa siguiendo las recomendaciones de expertos en la salud.

“He preguntado si puedo volver a contagiarme y me dijeron que técnicamente no, pero con este virus no sabemos”, agregó.

El padre dijo también que haber estado contagiado le ayudó a ver la vida de una manera distinta. Además, a motivar a quienes en estos momentos están infectados para pelear contra el virus y no darse por vencidos.

Las cifras de contagios y personas recuperadas se actualizan a diario en la página web de la ciudad.