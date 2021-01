VIA ofrece pasajes gratis a centros de vacunación contra el COVID-19

SAN ANTONIO – Las personas que se vayan a vacunar contra el COVID-19 en alguna de las clínicas que ha habilitado la Ciudad de San Antonio o el condado Bexar pueden viajar gratuitamente a su cita gracias a VIA Metropolitan Transit.

La compañía de transporte público anunció que no se cobrará el pasaje a cualquier residente que tenga una cita agendada y se dirija a vacunarse, ya sea al Alamodome, Wonderland of the Americas u otra de las clínicas de vacunación comunitarias.

El descuento es válido a partir de este 11 de enero para pasajeros del servicio de autobuses habitual, VIA Link, y VIAtrans.

Los viajeros que deseen aprovechar de esta oferta deberán presentar un comprobante de su cita o el certificado de vacunación.

Sin embargo, los pasajeros de VIAtrans necesitarán programar su viaje por teléfono o en línea.

Para detalles adicionales o dudas, puedes llamar al 210-362-2020.