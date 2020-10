Autoridades de SA alertan sobre medidas para evitar un nuevo brote de COVID-19

SAN ANTONIO - Autoridades locales piden a la comunidad tomar precaución para evitar la llegada de una segunda ola de contagios por COVID-19.

De acuerdo con Ron Nirenberg, alcalde de San Antonio, no se trata del lugar donde uno se encuentre, sino del nivel de prevención que se tenga.

Nirenberg expresó este viernes que si las personas no usan los cubrebocas, no respetan el distanciamiento social y no son precavidos podrían contraer el virus en cualquier lugar. De ocurrir estos agravantes la llegada de la segunda ola de contagios que se espera podría surgir mucho antes.

Por su parte, Junda Woo, directora del Distrito de Salud Metropolitano, afirmó que hay que tener precaución, especialmente en los lugares donde por alguna razón hay que quitarse el cubrebocas.

Según Woo, los datos de personas que han dado positivo al virus demuestran que los restaurantes y cafeterías han sido concurridos por personas que tenían el virus pero que no mostraron síntomas.

Ante este panorama, Nirenberg sostuvo que es momento de planificar las celebraciones de Halloween y el Día de Acción de Gracias y reconsiderar las reuniones en lugares cerrados.