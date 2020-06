Balean a adolescente en supuesta compraventa de drogas

SAN ANTONIO – Un desacuerdo por drogas habría terminado en una balacera y con un adolescente herido este jueves en la madrugada.

La policía dijo que el tiroteo sucedió poco antes de las 3 a.m. frente a The Dunes Apartments, ubicados al sureste de San Antonio en 6200 S New Braunfels Avenue.

De acuerdo a un reporte policiaco preliminar, Adrián Martínez admitió que él llegó al lugar para realizar una compraventa de drogas. Sin embargo, el trato salió mal y cuando intentó alejarse del área, varios sospechosos lo siguieron y le dispararon.

Martínez, de 19 años, resultó herido en la balacera y fue trasladado al hospital Mission Trails por un amigo, pero después fue transferido al San Antonio Military Medical Center para continuar su tratamiento, según el reporte.

Los investigadores descubrieron más de 20 casquillos en el lugar del tiroteo y un auto con un logotipo de la Domino’s Pizza que había sido impactado por las balas.

No obstante, se desconoce si la víctima era un empleado de la pizzería.

Las autoridades continúan en busca de los sospechosos.