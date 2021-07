Banco de Alimentos de New Braunfels invita a distribución de comestibles

SAN ANTONIO - El Banco de Alimentos de New Braunfels (NBFB, por sus siglas en inglés) realizará la primera semana de agosto una distribución masiva de comestibles y otra con comida para mascotas.

Según se informó, el próximo jueves 5 de agosto se repartirán alimentos en los predios de la Universidad Luterana de Texas, que está ubicada en el 1000 W Court St de Seguin. El evento se extenderá de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Por otro lado, las comida para mascotas se entregará el sábado 7 de agosto en las instalaciones de la Iglesia Árbol de Vida, que está ubicada en el 5513 IH-35 South, en New Braunfels. La distribución se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.

Para ambos eventos se requiere una inscripción por adelantado que puedes completar aquí.