Buscan a sospechoso de matar a un hombre al este de SA

SAN ANTONIO – Las autoridades de San Antonio continúan en busca de un sospechoso de matar a un hombre al este de San Antonio.

La policía dijo que la víctima fue encontrada con múltiples heridas de bala y ya sin vida en el patio frontal de una casa ubicada en 4300 Skelton Drive, cerca de la Interestatal 10 y E Houston Street.

Los disparos se produjeron este miércoles a las 9 p.m.

Sin embargo, las autoridades no han encontrado al responsable del asesinato hasta el momento.

Las autoridades dijeron que todo apunta a que la víctima no vivía en esa área, pero no revelaron su identidad. Añadieron que no hay evidencias de que la víctima haya estado armada.

El caso permanece bajo investigación.