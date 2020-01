Cae parte del muro de Trump en Calexico

CALEXICO- Parte de la barda que ordenó construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se cayó en territorio mexicano, este miércoles, en el área de Calexico-Mexicali.

El metal habría bloqueado la Avenida Colón en Mexicali, pero una serie de árboles sostienen en este momento, unos 50 pies de la malla, de acuerdo a testigos.

De acuerdo a testigos, no hay heridos, y no cayó sobre algún mexicalense, pero la Avenida Colón en la colonia Hípido se encuentra cerrada. Y no hay circulación en esa vía.

El equipo de TELEMUNDO 20 se encuentra en camino al lugar, y a las 11 p.m. en nuestro noticiero tendremos un reportaje desde ese lugar.

Ninguna otra información estaba disponible.

