Captado en cámara: buscan a presunto ladrón de unidad de almacenamiento

SAN ANTONIO - Las cámaras de vigilancia captaron a un sospechoso vinculado con robos en una unidad de almacenamiento.

El hombre que se observa en las imágenes es considerado como uno de los posibles ladrones en la propiedad ubicada en el 8678 FM 78, Converse.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

El departamento de policía de dicha ciudad informó que las unidades Rocket Self Storage fueron allanadas el 23 de mayo de 2023, el 24 de junio de 2023 y el 26 de junio de 2023, entre las 12:00 a.m. y las 4:00 a.m. Se calcula que el costo total de los artículos robados se acerca a los $ 20,000.

Según el informe, el propietario de Rocket Self Storage ofrece una recompensa de $1,000 por información que conduzca a la identificación de este sospechoso.

Si tienes información relacionada con este sospechoso comunícate con el Detective K. Clary al 210-988-1539.