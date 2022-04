No se han registrado casos de norovirus en San Antonio, pero esto es lo que debes saber

SAN ANTONIO – El norovirus es otro virus al que están pendientes los profesionales de la salud en Estados Unidos ante un reciente aumento de casos en al menos una docena de estados del país.

Aunque no se han registrado brotes en Texas, Rita Espinoza, jefa de Epidemiología del Distrito de Salud Metropolitano de San Antonio, destacó que el norovirus se puede propagar muy fácilmente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Es una infección que es muy transmitible y es muy contagiosa”, aseguró Espinoza.

¿Qué es el norovirus?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que los norovirus son virus que causan la enfermedad del mismo nombre, y provocan inflamación del estómago y los intestinos.

La enfermedad por norovirus también es conocida como gripe estomacal, gastroenteritis viral o intoxicación alimentaria, según el Departamento de Salud del Estados de Washington.

Las personas infectadas pueden llegar a sentirse muy mal, aunque una mejoría suele darse en un periodo de uno o dos días.

No obstante, también pude ocurrir una deshidratación, especialmente en los niños, ancianos y personas que ya tienen otras enfermedades.

¿Cuáles son los síntomas del norovirus?

Síntomas comunes Otros síntomas Diarrea Fiebre Vómitos Dolor de cabeza Náuseas Dolores corporales Dolor de estómago Datos de los CDC.

¿Cómo se transmite el norovirus?

La doctora Espinoza explicó que la enfermedad se transmite “cuando una persona come algo que esté infectado con el virus o si alguien toca algo que tiene el virus y después come o pone algo dentro de la boca sin lavarse las manos. A veces también puede pasar si estás comiendo comidas, como frutas, verduras o mariscos, que no están bien cocidos”.

¿Quiénes pueden contraer el norovirus?

Cualquier persona de cualquier edad puede contagiarse de norovirus. Una persona, incluso, puede sufrir la enfermedad varias veces en su vida.

¿Cómo evitar un contagio de norovirus?

“Lo más importante es lavar las frutas y verduras. También saber que están cociendo la comida bien, especialmente los mariscos, pescado, las ostras y todo eso. También lavándose las manos; es muy importante que una persona se lave las manos antes que coma, después que coma y antes de cocinar”, dijo la doctora Espinoza.