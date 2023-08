“Serás la próxima Vanessa Guillén”: las presuntas amenazas en la cárcel de la mujer señalada por su muerte

El contenido a continuación contiene detalles fuertes que pueden resultar perturbadores para algunas personas. Por favor, ten esto en cuenta si decides proseguir.

TEXAS - Cecily Aguilar, la mujer vinculada con la muerte de la soldado hispana Vanessa Guillén, ha peleado en la cárcel y ha hecho amenazas, según describió la abogada Natalie Khawam tras darse a conocer la sentencia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

“Durante la audiencia se dio a conocer que los últimos 20 meses que Aguilar ha estado en la cárcel, ha atacado a oficiales… también ha amenazado a otras presas diciéndole que serán las próximas Vanessa Guillén”, dijo Khawam.

De acuerdo con autoridades, Aaron Robinson, un soldado con quien Aguilar tuvo una relación sentimental, habría asesinado a Guillén con un martillo en el cuarto de armas en la base militar de Fort Hood, ubicada en Killeen, Texas, en abirl de 2020.

Mientras se llevaba a cabo la audiencia de sentencia, se presentó un video en el que Aguilar indica qué hicieron con el cadáver. Dos meses después de su desaparición en la base militar, el cuerpo fue hallado enterrado en la ladera de un río. El día del hallazgo, el soldado Robinson se privó de la vida.

De acuerdo con el audio y nueva información dada a conocer durante la sentencia, Aguilar indicó que fue testigo del momento en que Robinson presuntamente sostuvo contacto sexual con el cadáver y después habría ayudado a quemar los restos.

También se dio a conocer que el día del crimen, tanto Aguilar como Robinson vieron programas de televisión como CSI, sobre cómo deshacerse del cuerpo sin dejar evidencia.

La investigación indica además que Aguilar ayudó a llevar el cadáver al río León, donde con su ayuda lo desmembraron y luego enterraron con una mezcla de cemento para evitar que fuera encontrado.

“No sabía cuán salvaje había sido este crimen que ambos cometieron… fue horrible y mucha gente tuvo que salir de la corte”, expresó Khawam.

Por su parte, durante la sentencia, Aguilar habló en la corte y dijo que se sentía avergonzada por el crimen. También se disculpó con la familia. "Mis acciones me persiguen. No sé cómo me permití hacer eso", dijo en corte.

Aguilar fue sentenciada a 30 años en prisión.