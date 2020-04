Celebra el Mes Nacional de la Poesía a través de eventos virtuales

SAN ANTONIO - Abril es el Mes Nacional de la Poesía y, aunque hay que cumplir con las reglas de aislamiento social, es posible disfrutar de una docena de eventos en línea.

El Departamento de Arte y Cultura de la Ciudad de San Antonio, junto con el Poeta Laureado 2020-2022 de San Antonio, Andrea “Vocab” Sanderson, invitan a la comunidad a celebrar la poesía de una manera virtual y segura para todos.

"No es mentira que las pautas de distanciamiento social que nos presentó COVID-19 arrojaron un sentimiento negativo al comienzo de mi término de poeta laureado. Pero este desafío también me ha inspirado a cumplir no solo mi deber como poeta laureado de promover la poesía, sino que me ha permitido ayudar a las personas a través del poder de la poesía en estos tiempos difíciles ", dijo Sanderson en declaraciones escritas.

Durante casi dos décadas, la Academia de Poetas Americanos ha celebrado abril como el Mes Nacional de la Poesía para aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la poesía y su lugar esencial en la cultura estadounidense.

En su papel de Poeta Laureada de San Antonio, Sanderson promoverá la poesía al participar en eventos públicos en línea durante el resto de su mandato de dos años, que finaliza en marzo de 2022.

Para más información sobre los eventos en línea del Mes Nacional de Poesía 2020, haz clic AQUÍ.