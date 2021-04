Celebran el cumpleaños 104 de abuela que venció el COVID-19

SAN ANTONIO – Al son de mariachis, una abuela de San Antonio celebró su cumpleaños número 104 en compañía de su familia.

La celebración se llevó a cabo este domingo en un restaurante de una manera muy especial, pues la señora Hermidia ha superado momentos muy difíciles en su vida.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El más reciente de ellos fue su lucha contra la enfermedad de COVID-19, la cual la envió al hospital donde estuvo conectada a un ventilador.

“Estoy contenta porque está pasando otra etapa de su vida”, dijo María S. Reyna, hija de la festejada. “Gracias a Dios que la tiene otra vez aquí en este mundo”.

La familia de la señora Hermidia celebró por todo lo alto su cumpleaños, pues la pandemia no les permitió estar cerca de ella durante varios meses.

“Toda la familia la queremos mucho porque, como dije, es el corazón de la familia”, dijo Juan Gabriel, nieto de la señora Hermidia.

La abuela es originaria de Piedras Negras, Coahuila, México, y dio a luz a 20 hijos, aunque solo le sobreviven tres de ellos.

“Ya enterró a todos mi mamá. Ella dice que no quiere que yo me muera porque si no, ¿quién la va a cuidar?”, añadió Reyna.

La señora Hermidia ahora enfrenta un nuevo reto, ya que fue diagnosticada con un cáncer en el estómago, pero su familia mantiene la esperanza de que lo pueda vencer y seguir disfrutando su vida con sus hijos y nietos.

Cabe destacar que los familiares de la abuela aseguraron que ella en realidad tiene 106 años, pues sus padres la registraron cuando ya tenía dos años.