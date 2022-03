Celebran cumpleaños póstumo de niña que sufrió horrible tortura

SAN ANTONIO – Varias semanas después de que una pequeña falleciera a causa de severos maltratos, sus familiares se reunieron en una vigilia para celebrar lo que habría sido su sexto cumpleaños.

“La extraño mucho”, dijo Loraine Martínez, bisabuela de la pequeña Mercedes Losoya. “Hasta ahorita espero que venga y me dé un abrazo y me diga ‘momma, te quiero mucho’, pero yo sé que ella es un angelito ahorita que está con Dios”.

La vigilia en memoria de la niña se realizó este jueves al anochecer en un parque del oeste de San Antonio, donde le cantaron por su cumpleaños, le llevaron un pastel, encendieron velas y liberaron globos para desearle un eterno descanso.

De acuerdo con documentos de la Corte del Condado Bexar, la menor falleció este 7 de febrero después de que su madre la llevara a un hospital inconsciente. Ella presentaba heridas en todo su cuerpo, incluyendo hematomas, inflamación y rasguños, y le faltaban mechones de cabellos, uñas y varios dientes.

El Departamento de Policía de San Antonio arrestó a la madre de la pequeña y al novio de ella como los sospechosos de torturarla. Ambos enfrentan cargos penales de causarle heridas graves a un menor.

“Me siento muy enojada porque no debe estar donde está ella, de 6 años debe estar aquí celebrando, y me enojo porque no está aquí con nosotros”, reclamó Emily Losoya, tía de la víctima.

Los familiares de la niña aprovecharon la vigilia para pedir que se haga justicia por su muerte.