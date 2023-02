Clayton Perry anuncia que no se postulará para la reelección al Concejo Municipal de San Antonio

SAN ANTONIO - El concejal del Distrito 10 de San Antonio, Clayton Perry, anunció a través de una carta que no se postulará para la reelección tras verse involucrado en un accidente y enfrentar cargos por conducir bajo los efectos del alcohol.

“Después de una gran cantidad de oración y reflexión, así como de conversaciones con amigos y familiares, he tomado la difícil decisión de no presentarme a la reelección en este momento. Siento que ha llegado el momento de dar un paso al costado y continuar asegurándome de que mis vecinos sean la prioridad”, lee la carta.

Perry indicó que “este no es el final de mi servicio público" y que continuará abogando por cuestiones que son importantes para el Distrito 10.

Perry regresó a formar parte del Ayuntamiento de San Antonio tras dos meses de una licencia administrativa a principios de este año. El concejal ha estado en el ojo público tras verse involucrado el 6 de noviembre de 2022 en un accidente vehicular de cuya escena huyó.

Además, enfrenta cargos por presuntamente haber estado manejando en ese momento bajo los efectos del alcohol.

“Servir a esta comunidad ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Realmente me ha encantado esta oportunidad y he dedicado mi corazón, alma, tiempo y energía a ser el mejor representante de un distrito que tiene altas expectativas de sus representantes. Ha sido un gran honor y un privilegio trabajar no solo con los vecinos del Distrito 10, sino también con mis colegas del Concejo y el personal de la ciudad", lee la carta del concejal.

Los documentos de corte revelan que el político supuestamente ingirió 14 bebidas en un periodo de cuatro horas el día que ocurrió el accidente de tránsito.

De acuerdo con autoridades, Perry abandonó inmediatamente la escena y condujo hasta su casa, pero un testigo del accidente lo siguió y alertó a la policía sobre su ubicación.