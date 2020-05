Colegios comunitarios de SA ofrecen ayuda de emergencia a estudiantes

SAN ANTONIO – La red de colegios comunitarios de San Antonio lanzó un programa de ayuda para aquellos estudiantes que se han visto afectados por la crisis de la pandemia del COVID-19.

El Alamo Colleges District estableció un fondo de asistencia de emergencia para proveer ayuda económica temporal a los alumnos que la necesiten, la cual será distribuida directamente a los estudiantes los más rápido posible.

La iniciativa está diseñada para que los alumnos puedan comprar despensa, pagar el alquiler, los servicios públicos, cuentas médicas o la guardería de sus hijos, u obtener acceso a la tecnología necesaria para continuar sus estudios de manera remota.

Los estudiantes pueden solicitar esta ayuda a partir del 1 de mayo al llenar un formulario. Entra aquí para someter una solicitud.

Para calificar, los solicitantes deberán haber estado inscritos al semestre de Otoño 2019, Primavera 2020, Maymester 2020, o a las clases de verano de los periodos I y II del 2020.

Los estudiantes también deberían tener una solicitud de FAFSA 2019-2020 ya sometida, ser un ciudadano estadounidense o tener un estatus elegible, y no tendrían que haber estado inscritos únicamente a clases o programas en línea durante el semestre de Primavera 2020. Para más información sobre los requisitos, entra aquí.

Si un alumno no califica para este programa de ayuda, puede recibir asistencia de otras iniciativas impulsadas por los colegios comunitarios. Llama al 210-486-1111 para mayores detalles de 8 a.m. a 7 p.m. de lunes a jueves, y de 8 a.m. a 5 p.m. los viernes.

Entre los demás programas de ayuda del Alamo Colleges District se encuentran uno que elimina las deudas de los estudiantes inscritos en el semestre Otoño 2019 o Primavera 2020 y otro que permite a los alumnos con una calificación promedio (GPA, por sus siglas en inglés) de 2.0 asistir a clases de verano gratis este 2020. Para conocer mas de estos programas, entra aquí.