Concejal Clayton Perry se entrega y admite que estuvo involucrado en un accidente

SAN ANTONIO, Texas - El concejal por el Distrito 10 de San Antonio, Clayton Perry, se entregó a las autoridades y enfrenta cargos por no detenerse y dar información en la escena de un accidente de tránsito.

Perry se presentó la tarde del jueves ante la corte del condado Bexar y confirmó que estuvo involucrado en un accidente de tránsito el pasado domingo en horas de la noche.

"Estuve involucrado en un accidente esa noche, no lo recuerdo. Fui al hospital al día siguiente porque no me estaba sintiendo bien y me quedé allí el lunes y el martes", dijo a los medios de comunicación.

En un comunicado emitido el miércoles, Perry manifestó que no recordaba lo ocurrido el domingo en relación al accidente de tránsito e indicó que al día siguiente fue a un hospital porque no se sentía bien y que estuvo internado en el centro de salud hasta el martes.

El concejal no negó ni confirmó que estuviera conduciendo su vehículo la noche del pasado domingo bajo la influencia del alcohol y dijo que prefiere no hacer comentarios al respecto porque confía en el proceso que ahora lleva a cabo la corte del condado Bexar.