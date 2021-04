Concejal del Distrito 5 no busca reelección pero hay 11 aspirantes al cargo

SAN ANTONIO - Cuando Shirley Gonzalez termine sus funciones como concejal del Distrito 5 será uno de los 11 aspirantes quien ocupe el cargo.

El Distrito 5, que se ubica al centro de San Antonio, se extiende al sur desde Southcross W hasta Culebra Rd al norte. De este a oeste comprende desde la calle Presa hasta Acme Rd.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Gonzalez no busca la reelección debido a que cumple los ocho años en el cargo que permite la ley.

La elección del nuevo concejal se dará entre Anthony Gres, Jason Mata, Ray Garza, Irma G. Barron y Teri Castillo. Junto a ellos también se postulan David Yañez, Marie Crabb, Rudy Lopez, Norberto “Geremy” Landin, Ricardo Moreno y Jesse “Jay” Alaniz.

Si aún no te has inscrito para votar en las elecciones locales, la fecha límite para hacerlo es este jueves a las 5:00 p.m. El periodo de votación temprana se extiende del 19 al 27 de abril. Las elecciones se llevarán a cabo el 1 de mayo, desde las 7:00 am.