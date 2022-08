Revocan contrato de alquiler para recaudación de fondos para la NRA en Hondo

HONDO, Texas – Los miembros del Concilio de la Ciudad de Hondo votaron 4-1 a favor de revocar el contrato de alquiler para un evento que tenía el propósito de recaudar fondos para la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

La decisión se tomó la noche de este lunes durante una acalorada reunión pública en la que estuvieron presentes los familiares de algunas de las 21 víctimas que murieron en la masacre en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde.

Tanto residentes de Hondo, como los familiares de los fallecidos en la balacera escolar ocurrida este 24 de mayo pidieron por varios días que se cancelara el evento por lo reciente de la tragedia y el duelo que aún se siente en la comunidad de Uvalde, ubicada a unas 40 millas de Hondo.

No obstante, en la reunión también estuvieron presentes algunas personas que apoyaban el evento de recaudación de fondos para la NRA, donde incluso se rifarían armas de fuego.

Tras la decisión del concilio, el grupo Medina County Friends of the NRA no podrá realizar el evento en ningún espacio municipal este sábado como estaba previsto.

Unos 15 oradores expusieron sus opiniones sobre el evento ante los miembros del concilio durante la reunión de aproximadamente una hora, mientras otras personas esperaban la decisión afuera tras no poder ingresar al Ayuntamiento abarrotado.

Los miembros del concilio acordaron que no es el mejor momento ni el lugar para realizar este tipo de eventos por la cercanía con la comunidad de Uvalde.

