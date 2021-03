Condenan a exmaestro por agredir sexualmente a estudiante más de 10 veces

SAN ANTONIO – Un exmaestro del Distrito Escolar Independiente San Antonio pasará seis años en prisión por agredir sexualmente a un estudiante, informó la Oficina del Fiscal de Distrito.

José Eduardo Hernández, de 45 años, se declaró culpable de agresión sexual contra un menor después de que fuera acusado de sacar a la víctima de sus clases para llevarla a un motel y agredirla sexualmente.

La víctima aseguró que los hechos ocurrieron en más de 10 ocasiones durante 2019.

Hernández era maestro de historia y entrenador de softball en la Escuela Preparatoria Lanier.

Tras cumplir su sentencia, Hernández deberá registrarse como un ofensor sexual.

SAISD, por sus siglas en inglés, declaró lo siguiente sobre este caso:

SAISD no contrata a personas hasta después de una verificación completa de antecedentes penales. El maestro no es un empleado actual del Distrito y no era un empleado del Distrito en la fecha en que nos enteramos por primera vez de las acusaciones. Cuando surgieron las acusaciones, el Distrito tomó medidas al realizar una investigación del exempleado. También informamos a la Agencia de Educación de Texas para que pudieran realizar su propia investigación y notificar a la Cámara de Compensación correspondiente sobre su arresto y los cargos. Esta es una ofensa muy grave. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es nuestra primera y más importante prioridad.