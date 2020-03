Conductor impacta peatón y huye del lugar

SAN ANTONIO - Un hombre resultó herido tras caminar fuera del cruce peatonal y ser impactado por un auto, cuyo conductor presuntamente huyó del lugar y ahora es buscado por las autoridades.

Según información preliminar de la policía, el peatón, identificado solo como un hombre hispano, caminaba la noche del miércoles de oeste a este a través del 1300 Vance Jackson Road, al norte de la ciudad.

Las autoridades indicaron que tras no ceder el paso al conductor de una Toyota 4 Runner, el individuo fue golpeado por el auto y sufrió lesiones que no ponen su vida en riesgo. Al ser llevado al University Hospital para recibir atención médica, supuestamente el hombre no cooperó con los oficiales ni los paramédicos negándose a identificarse.

Respecto al conductor, la policía indicó que huyó hacia el norte de la ciudad sin detenerse a ofrecer su ayuda al herido ni proporcionar su nombre. La policía anda tras su paradero y de ser encontrado, enfrentaría cargos criminales.