Testigos habrían visto quién mató a su hermano, pero nadie se ha atrevido a hablar en 20 años

Una mujer de San Antonio sigue exigiendo justicia y pide que se encuentre al asesino de su hermano menor quien falleció hace 23 años luego de una fiesta.

"Él tenía 22 años, era un bebé", dijo su hermana, Leticia.

El 8 de agosto de 1999, Steve Palafos acudió a una fiesta en una casa en la cuadra 826 de la calle Pleasure Park y en algún momento de la noche, se desató una pelea.

Una persona le disparó a muerte y presuntamente frente a testigos, según su hermana. "No sé si eran hombres que no lo conocían o que quizás él no debía estar allí", contó.

Los detectives les ha informado que hay testigos que al parecer quieren hablar, pero tienen miedo de testificar en la corte. "Es frustraste y duele porque queremos a la persona responsable", dijo la mujer.

A más de 20 años del asesinato, esta mujer dice que extraña mucho a su hermano y se pregunta si se hubiera casado, si hubiera sido padre o si hubiera culminado una carrera.

Pero de todos los familiares de Palafos, la que más ha sufrido es su madre, quien ha vivido un calvario. "Mi madre espera que algo salga antes que muera", agregó la mujer.