Criminóloga mexicana revela cuál es la mayor debilidad y vicio de “El Chapo” Guzmán

MÉXICO - "El Chapo" Guzmán frotaba sus manos mientras la mujer le hacía la pregunta: ¿qué te gustaba más Joaquín?

El video dura apenas cinco segundos, pero la criminóloga Mónica Ramírez Cano asegura que al margen de una de las sesiones que tuvo con el exlíder del Cártel de Sinaloa le confesó cuál ha sido su debilidad.

"Le dije a ver es que no tienes entonces adicciones, vicios, no tomas, no te drogas", recuerda Ramírez Cano. "Entonces dime, de verdad, ¿cuál es tu adicción? Y me dice 'pues las mujeres, las mujeres'".

La especialista que realizaba un perfil criminal dice que la conversación se dio el día de su cumpleaños, por lo que Guzmán la exhortó a tomarse un tequila a su salud y le dedicó la canción "Paloma negra".

“Y le digo, Joaquín, no que no tomas?…No yo no tomo", recuerda.

Así que para recordar la anécdota subió a sus redes sociales la grabación, la cual solo resalta , señala el analista José Reveles, la leyenda que asegura que el capo de capos sostuvo relaciones, más allá de los negocios, con un gran número de mujeres.

Las mujeres en la vida del El Chapo

"Toda la vida en cualquier episodio que se recuerde del 'Chapo' siempre hay una mujer de por medio", afirma Reveles.

Los analistas indican que Guzmán Loera era duro y violento, pero también enamoradizo y romántico. De manera oficial se sabe que se casó tres veces: primero con Alejandrina Salazar, luego con Griselda López y su actual esposa es la exreina de belleza Emma Coronel.

Durante el juicio que "El Chapo" enfrentó en Estados Unidos, se dio a conocer la identidad de mujeres que habrían estado vinculadas con él; incluso algunas de ellas testificaron en la corte.

En la lista de quienes presuntamente estuvieron sentimentalmente vinculadas a él aparecen: Zulema Hernández, a quien conoció en el penal de Puente Grande, Jalisco; la exdiputada Lucero Sánchez, quien lo visitó en una prisión de máxima seguridad mexicana, y muchas más que no fueron un secreto para nadie.

"Él siempre ha sido mujeriego, lo que he visto yo", "sí porque había muchas mujeres hermosas a su alrededor", dicen habitantes de Sinaloa.

De estas relaciones, "El Chapo Guzmán" ha reconocido a por lo menos 10 hijos, pero acepta que tiene más.