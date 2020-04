¿Cuándo reduciría la curva de contagios por COVID-19? Experta en salud lo explica

SAN ANTONIO - La cifra de brotes del mortal COVID-19 sigue aumentando en San Antonio y todo el país, por lo que expertos dicen que lo peor del virus llegará en los próximos días.

Aquí en la ciudad la cantidad de contagios es poco más de 800 y 34 muertes. De acuerdo a expertos de salud, la cifra podría alcanzar los cuatro dígitos en las próximas semanas.

“Pensamos que esta curva para comenzar a ver que está disminuyendo va a pasar hasta el mes de abril o a mediados de mayo”, explicó Jennifer Herriott, directora asistente de Community Health.

La cifra de casos positivos con este virus alcanza los 50 contagios por día. Este hecho eleva la preocupación de autoridades de salud, quienes piden a la comunidad tomar medidas de prevención.

“Lo más importante que una persona puede hacer es quedarse en casa. Si una persona tiene que salir a trabajar tiene que mantener por lo menos seis pies de distancia cuando vaya a salir entre una y otra persona”, añadió.

Para esta directora de salud en San Antonio, el incremento de casos también se debe a que la ciudad cuenta con más pruebas para confirmar la enfermedad. Al menos 400 personas son examinadas diariamente.

“De esas pruebas vamos a tener 30 a 40 que van a salir positivo. Uno piensa que me va dar el covid y me voy a recuperar, pero hay otros que tienen problemas como diabetes o problemas cardíacos, que pueden enfermarse bastante y a lo mejor no recuperarse”, señaló.

Por ahora es incierto saber cuándo podríamos regresar a la vida normal. Sin embargo, es importante seguir las recomendaciones. De eso dependerá el tiempo que dure la cuarentena en todo el país.