¿Cuántas personas cuidan en un hospital a un enfermo de COVID-19? Entérate aquí

SAN ANTONIO - Mientras los casos de COVID-19 continúan en ascenso, la demanda por personal de la salud también aumenta. Si la situación empeora no se sabe cómo será posible cuidar a tantos pacientes.

“Cuando hay demasiado pacientes y no suficientes doctores y enfermeras que puedan darle el cuidado especial que estos pacientes requieren, no les va a ir bien”, planteó Cynthia Blanco, neonatologa con UT Health.

Blanco dijo que se requiere un gran equipo médico para cuidar a los pacientes infectados con el nuevo coronavirus. Tanto así, que podrían ser necesarias hasta 20 personas para atender un enfermo.

Más allá del arduo trabajo para el personal de la salud, la doctora explicó que puede ser una experiencia traumática para el paciente.

“Si uno entra al hospital no va a poder nadie que lo visite de la familia. Van a estar solos, van a estar sufriendo dentro del hospital aunque no estén en ventilador o no se estén muriendo en ese momento”, continuó.

Es por eso que ahora, con los días festivos del 4 de julio a la vuelta de la esquina, Blanco pidió a las personas que tomen las precauciones necesarias.

“La mejor manera de celebrar y proteger a la gente que más queremos es estar en diferente casas y celebrar y cada quien en su propia casa”, dijo.

Por otro lado, Blanco envió un mensaje para la comunidad inmigrante.

“No tienen que tener miedo de llegar a la puerta del hospital universitario, a ninguno de los hospitales, porque los inmigrantes tienen el mismo derecho que cualquier otra persona de recibir atención médica”, expresó.