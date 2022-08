Rinden tributo a amigas que murieron en choque con presunto conductor alcoholizado

SAN ANTONIO – Ha pasado un año desde el accidente que cobró las vidas de Diana Cristina Rubio y Daniela Nicole Lute, y sus familiares y amigos se reunieron este fin de semana para recordarlas.

Rubio tenía 26 años y su amiga 25 cuando perdieron la vida en agosto de 2021.

El accidente mortal ocurrió sobre los carriles con dirección al sur de la Interestatal 35, entre Walzem Road y Eisenhauer Road. La policía dijo que las dos amigas viajaban a bordo de un Nissan Rogue cuando un conductor chocó de frente en su contra.

Un informe policiaco preliminar añadió que el chofer de una Ford F-350 iba en sentido contrario por la carrera, conduciendo a una velocidad de unas 90 millas por hora al momento que se impactó contra el vehículo de las víctimas. La camioneta del hombre luego se volcó y estalló en llamas, por lo que los bomberos tuvieron que usar extinguidores para rescatarlo.

Tras ser hospitalizado, el conductor sobrevivió, pero fue encarcelado bajo acusaciones de conducir bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, la madre de Rubio dice que el arresto del sospechoso no le ha traido consuelo.

"Nada ni nadie me la va a regresar, así es que yo no me preocupo de qué le pasó a él, qué está haciendo o qué va a hacer, qué le está pasando", manifestó Laura Rubio.

Los allegados a las amigas esperan que su muerte pueda crear conciencia sobre los peligros de conducir intoxicado.