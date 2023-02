Dejó a su amiga en casa y no regresó: familia pide ayuda para dar con joven desaparecida

EAGLE PASS, Texas - Una familia de Eagle Pass pidió ayuda de la comunidad para dar con Evelyn Guardado, de 24 años, reportada como desaparecida desde el 31 de enero.

“Yo no puedo con esta situación... no tengo palabras ahorita. La última vez (que la vimos) fue a traer a su amiga y de ahí en una hora se apagó su ubicación. Aún no sabemos nada de ella”, indicó Gricelda Meraz, madre de la mujer desaparecida.

La policía de Eagle Pass indicó que continúan investigando la desaparición y que están preocupados por su seguridad.

De acuerdo con el hermano de la mujer, identificado como Carlos Chávez, la última comunicación que tuvieron fue después que Guardado salió de su trabajo.

“Le pido a la comunidad que me ayuden a buscarla. Cualquier persona que sepa de ella, habla pronto... no puedo más con esta situación de mi hija”, dijo Meraz entre lágrimas.

Evelyn Guardado fue descrita como hispana, mide 5'4 de estatura, tiene el cabello negro y ojos color café. Se pide a las personas con información sobre su paradero a que se comuniquen con la policía al 830-773-9044.