Desestiman cargos a afroamericano tras controversial arresto

SAN ANTONIO – Los dos cargos penales que enfrentaba un hombre afroamericano por supuestamente patear a dos policías durante un forcejeo han sido desestimados por el Fiscal de Distrito del Condado Bexar.

El fiscal Joe Gonzales comunicó este martes que las acusaciones contra Mathias Chuks Ometu, de 33 años, fueron desestimadas “en interés de la justicia” y a petición de los oficiales involucrados.

El incidente ocurrió la tarde de este 25 de agosto en la intersección de la Interestatal 10 y Woodstone Drive, donde los policías detuvieron a Ometu mientras él hacía ejercicio.

La policía de San Antonio dijo que las características de Ometu coincidían con las de un sospechoso que los oficiales buscaban en relación a una denuncia de violencia doméstica que habían recibido minutos antes.

Ometu se habría rehusado a proveer su identidad a los uniformados, por lo que ellos lo esposaron y le pidieron entrar a una patrulla; sin embargo, el hombre se resistió y pateó a un oficial en una pierna y a otro en la cabeza cuando ellos trataron de meterlo en el vehículo, según la policía.

El altercado quedó grabado en videos por las cámaras corporales de los oficiales, al igual que por las de los celulares de varios testigos, quienes publicaron las imágenes en las redes sociales.

Este martes, el Departamento de Policía de San Antonio dio a conocer cerca de dos horas del video de una de las cámaras corporales de uno de los oficiales involucrados.

William McManus, jefe de la policía, publicó un resumen de su revisión del caso en el que determinó que los oficiales “actuaron apropiadamente, dentro de su autoridad, y de una manera profesional durante la interacción con el Sr. Ometu”.

“Lo que ocurrió fue una situación lamentable para todos los involucrados. Aunque encajaba en la descripción de un sospechoso de violencia doméstica, el Sr. Ometu no estaba haciendo nada malo cuando lo detuvieron, y los oficiales solo estaban haciendo su trabajo cuando lo detuvieron. Ambos oficiales desean que las cosas hubieran resultado diferentes dado que el Sr. Ometu resultó no ser el sospechoso. Aunque los policías fueron agredidos, no resultaron heridos. Como tal, han pedido que se desestimen los cargos contra el Sr. Ometu. Tampoco quieren que el Sr. Ometu sufra consecuencias adversas por el incidente. El fiscal de distrito del condado de Bexar, Joe Gonzales, acordó retirar los cargos. Ambos oficiales consideraron importante utilizar este incidente como una oportunidad para la unidad y el entendimiento en el momento en que más se necesita. Está claro que presentar cargos contra el Sr. Ometu no nos acercaría a nuestros objetivos de generar confianza y crear asociaciones con nuestra comunidad. Hemos invitado al Sr. Ometu a iniciar un diálogo sobre la vigilancia policial en San Antonio, y esa invitación permanecerá abierta”, declaró McManus.

