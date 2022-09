Despiden a maestro de Edgewood ISD por agresión verbal contra un estudiante

SAN ANTONIO – “El solo hecho de que existas me molesta”, ese habría sido uno de los insultos que un maestro le dijo a un alumno de 12 años frente a toda su clase.

El incidente ocurrió este 24 de agosto en la Escuela Secundaria E.T. Wrenn, del Distrito Escolar Independiente Edgewood, y quedó grabado en video por una compañera de clases del estudiante de sexto grado.

“Se desquitó su coraje conmigo porque desde las clases anteriores lo habían hecho enojar”, declaró el menor, cuya identidad será protegida.

El padre del estudiante, Raúl Ramírez, señaló que lo ocurrido afectó mucho a su hijo.

“Él salió enojado y casi llorando [de la escuela]”, dijo Ramírez, asegurando que el distrito escolar tomó cinco días para darle una respuesta sobre el incidente. “Quería hablar con el maestro, quería saber quién le autorizaba a hablarle así a los niños”.

Según el estudiante, el maestro lo agredió verbalmente en varias ocasiones.

Telemundo 60 San Antonio se comunicó con Edgewood ISD y esta fue su declaración:

“Edgewood ISD se enteró de un video que mostraba a un maestro hablando con un estudiante en una manera poco profesional. Se tomaron medidas inmediatas. El miembro del personal ya no es un empleado con el distrito. Este tipo de comportamiento no se alinea con los valores fundamentales del distrito y no será tolerado”.

El distrito escolar enfatizó que cuenta con una línea telefónica por medio de la cual los estudiantes pueden hacer denuncias sobre situaciones que les preocupen. El número es 210-898-2027 y está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.