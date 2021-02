Diabético y sin alimentos: Conductor pasa la noche en su auto por el mal tiempo

SAN ANTONIO - Como consecuencia del mal tiempo en la región, un residente de Texas tuvo que dormir dentro de su auto toda la noche. La congestión vehicular le imposibilitaba seguir su viaje.

Tras visitar a unos familiares, Joaquín Leyva salió de San Antonio la noche del jueves rumbo a San Angelo. No esperaba que el viaje tomara un rumbo tan radical.

A media tarde de este viernes, Leyva continuaba atorado entre la línea de conductores y aún le faltaban aproximadamente dos horas de viaje.

“Hay puro carro nomas parado, los trailers, mucho hielo. Nomas aquí paramos el carro por dos horas y lo volvemos a prender y nomas así estamos toda la noche”, expresó Leyva.

Debido a las tantas horas de viaje, Leyva explicó que por momentos tenía que apagar su auto para rendir el combustible.

“Realmente no he dormido y ya me tocan mis pastillas de diabético y todo eso. Ya tengo que comer y ya me siento medio débil”, agregó preocupado.

Leyva llamó al 911 para pedir ayuda y que le consiguieran algo para comer. Sin embargo, recibió una respuesta que le sorprendió.

“Que no se puede entrar ni nada, que hay 55 accidentes enfrente y mil carros, casi 50 millas de carros atrapados”, indicó Leyva que tuvo como respuesta.

Después de algunas horas, recibió una merienda para poder continuar con la espera.