Disponibles 30,000 citas en el Alamodome para vacunarse contra COVID-19

SAN ANTONIO – Los residentes del área de San Antonio que deseen vacunarse contra la enfermedad de COVID-19 podrán agendar una cita en el Alamodome desde este jueves, 25 de marzo.

La Ciudad de San Antonio informó que 30,000 espacios estarán disponibles para reservar a partir de las 7 p.m. Las citas son para primeras dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer.

Los interesados en vacunarse pueden registrarse en línea aquí. Quienes no tengan acceso a internet pueden reservar una cita por teléfono marcando al 3-1-1. La línea estará abierta de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes, y de 8 a.m. al mediodía los sábados y domingos.

La vacunación para quienes se registren en esta ronda se llevará a cabo del 6 de abril al 1 de mayo.

Las nuevas dosis llegan a San Antonio por parte del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, y se sigue dando preferencia a las personas de los grupos 1A, 1B, y 1C.

No obstante, toda persona de 18 años en adelante será elegible para vacunarse a partir de este 29 de marzo.