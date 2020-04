Disponibles pruebas de COVID-19 para embarazadas en hospitales locales

SAN ANTONIO - En hospitales de la ciudad se están realizando pruebas rápidas del nuevo coronavirus a mujeres embarazadas. Es un proceso sencillo y seguro para ellas.

En los hospitales metodistas es posible realizar la prueba de detección del COVID-19 hasta dos días antes de dar a luz, o incluso el mismo dìa del parto.

“Le hacen la prueba y se pueden ir. No tienen que esperar, no se tienen que bajar de su vehículo. No tienen que exponerse a otras personas y el tiempo que tarda en realizarse la prueba es muy corto. Alguien del hospital la contacta para hacer una cita”, explicó Yadira Anca, médico obstetra y ginecóloga.

La prueba se le realiza a aquellas pacientes que vienen con un parto programado, una inducción o una cesárea.

“Se hace la prueba rápida y eso le provee los resultados dentro de dos horas”, agregó Anca.

Este procedimiento busca proveer una buena experiencia para la futura mamá, aumentar las medidas de seguridad y minimizar el riesgo para las embarazadas y sus recién nacidos.

“Si hay una mamá positiva, darle los cuidados que necesitan, pero también proteger a todo el personal, los bebés, los acompañantes.”

De hecho, para darle más tranquilidad a la futura mamá la doctora dijo que los hospitales metodistas permiten a un acompañante el día de dar a luz.

“Pero sí le pedimos que esta persona no esté enferma, que no tenga fiebre, que no tenga síntomas para asegurarnos de que todo mundo esté sano”, expresó.

Por último, la doctora recalcó que cada caso es diferente, pero es importante mencionar que una prueba con resultado positivo del COVID-19 en una mujer embarazada no necesariamente significa que su bebé también dará positivo.