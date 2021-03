Distrito 3 entre los que más aspirantes tiene al cargo de concejal

SAN ANTONIO - El Distrito 3 de San Antonio es otro de los que más aspirantes tiene al cargo de concejal, con 12 candidatos, mientras que la incumbente no puede buscar la reelección.

El Distrito 3, que ubica al sureste de San Antonio, se extiende al sur desde Campbellton Rd y Neal Rd. hasta la avenida Rigsby y la calle Gevers al norte. De este a oeste comprende desde Southton Rd. hasta Gillette Blvd.

Rebecca J. Viagran, actual concejal, no aspira a ser reelecta tras ocupar el cargo por ocho años, tiempo máximo que permite la ley local.

La lista de 12 candidatos incluye a Rodolfo “Rudy” López, Mark Arthur Vargas Jr., Rafael C. Vela, Angela Cardona, Walter Murray y Ted González.

También figuran entre los aspirantes Katherine Herrera Garza, Tomás Uresti, Phyllis Viagran, Stephen “Steve” Valdez, Marcello Martinez y Diana Flores Uriegas.

Si aún no te has inscrito para votar en las elecciones locales, la fecha límite para hacerlo es este jueves a las 5:00 p.m. El periodo de votación temprana se extiende del 19 al 27 de abril. Las elecciones se llevarán a cabo el 1 de mayo, desde las 7:00 am.