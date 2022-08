¿Será despedido? Jefe de la policía escolar de Uvalde podría perder su cargo este miércoles

UVALDE, Texas — El asediado jefe de policía escolar de Uvalde podría convertirse este miércoles en el primer oficial en perder su trabajo por la lenta respuesta de cientos de agentes policiales fuertemente armados durante la masacre en la Escuela Primaria Robb.

El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde estaba listo para tomar una decisión sobre el futuro de Pete Arredondo, tres meses después de que un hombre armado matara a 19 niños y dos maestras en uno de los ataques en aulas más mortíferos en la historia de los Estados Unidos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La reunión se produce a menos de dos semanas de que comience el nuevo año escolar en Uvalde.

Arredondo, quien ha estado en licencia administrativa desde junio, ha estado bajo el mayor escrutinio por sus acciones durante la tragedia del 24 de mayo. La policía estatal y un informe de investigación condenatorio en julio criticaron al jefe de policía del distrito escolar, de aproximadamente 4,000 estudiantes, por no hacerse cargo del operativo, no irrumpir en el salón de clases antes y perder el tiempo buscando la llave de una puerta que probablemente no estaba cerrada con seguro.

Noventa días después de la masacre, la ausencia de despidos ha frustrado a muchos residentes de Uvalde y ha amplificado las demandas de rendición de cuentas. Las investigaciones y las imágenes de las cámaras corporales han puesto al descubierto cómo la policía acudió al lugar con escudos antibalas y rifles de alto poder en cuestión de minutos, pero esperó más de una hora antes de finalmente enfrentarse al atacante en un salón de clases de cuarto grado.

Un abogado de Arredondo no respondió a un correo electrónico este martes.

Los funcionarios de la escuela de Uvalde han estado bajo una creciente presión de las familias de las víctimas y miembros de la comunidad, muchos de los cuales han pedido el despido de Arredondo. El superintendente Hal Harrell se había movido primero para despedir a Arredondo en julio, pero pospuso la decisión a pedido del abogado del jefe de policía.

Se sabe que solo otro oficial de policía en la escena, el teniente de policía de Uvalde Mariano Pargas, fue puesto en licencia desde el tiroteo. Pargas era el jefe interino de la policía municipal durante la masacre.

Familiares de las víctimas del tiroteo escolar en Uvalde, Texas, confrontaron a la madre del presunto asesino. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

El Departamento de Seguridad Pública de Texas, que tenía más de 90 policías estatales en el lugar, también inició una investigación interna sobre la respuesta de la policía estatal.

Los funcionarios escolares han dicho que el campus de Robb Elementary ya no se utilizará. En cambio, los campus en otras partes de Uvalde servirán como aulas temporales para estudiantes de primaria, de los cuales no todos están dispuestos a regresar a la escuela en persona después del tiroteo.

Los funcionarios escolares dicen que se ofrecerán clases virtuales para los estudiantes. El distrito no ha dicho cuántos estudiantes asistirán virtualmente, pero una nueva ley estatal aprobada el año pasado en Texas luego de la pandemia limita la cantidad de estudiantes elegibles que reciben instrucción remota al "10% de todos los estudiantes inscritos dentro de un sistema escolar dado".

Las escuelas pueden solicitar una exención para exceder el límite, pero Uvalde no lo ha hecho, según Melissa Holmes, vocera de la Agencia de Educación de Texas.

Las nuevas medidas para mejorar la seguridad escolar en Uvalde incluyen "cercas perimetrales no escalables de 8 pies" en los campus de las escuelas primarias, intermedias y secundarias, según el distrito escolar. Los funcionarios dicen que también instalaron cámaras de seguridad adicionales, cerraduras mejoradas, capacitación mejorada para el personal del distrito y mejorar la comunicación.

Sin embargo, según los propios informes de progreso del distrito, hasta el martes no se había levantado cercas en seis de los ocho campus donde estaba previsto, y solo se habían instalado cámaras en la escuela secundaria. Se había logrado algún progreso en las cerraduras de tres de los ocho campus, y la mejora de la comunicación se marcó como medio completada para cada campus.

Uvalde CISD no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.