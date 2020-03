Distritos escolares ofrecen alimentos mientras escuelas están cerradas

SAN ANTONIO – Múltiples distritos escolares del área de San Antonio estarán ofreciendo servicios alimenticios a beneficio de sus alumnos mientras las escuelas están cerradas para prevenir contagios del nuevo coronavirus.

Las familias podrán recoger desayunos y almuerzos por autoservicio sin costo alguno.

Aquí una lista de cómo repartirán los alimentos los diferentes distritos escolares:

NEISD distribuirá los alimentos en 32 de sus escuelas a niños menores de 19 años, aún cuando ellos no estén inscritos en ese plantel. El servicio estará disponible a diario durante la semana del 16 al 20 de marzo, de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Para la lista completa de escuelas de NEISD participantes, entra aquí.

Pre-K 4 SA distribuirá los alimentos del 16 al 19 de marzo de 2 a 5 p.m., comenzando con la repartición en el campus Oeste el lunes, en el Sur el martes, en el Este el miércoles, y en el Norte el jueves.

Alamo Heights ISD distribuirá los alimentos del 16 al 20 de marzo para los estudiantes que ya calificaban para recibir comidas gratis. Los desayunos y almuerzos serán repartidos en la Escuela Secundaria Alamo Heights desde las 10 a.m. hasta el mediodía el lunes, y de 8 a 10 a.m. el resto de la semana.

East Central ISD distribuirá los alimentos del 16 al 20 de marzo en todas sus escuelas para los estudiantes menores de 18 años. Los desayunos serán repartidos de 7 a 9 a.m., mientras que los almuerzos de 11 a.m. a 1 p.m.

Harlandale ISD distribuirá los alimentos del 16 al 20 de marzo en sus cuatro escuelas secundarias. Los desayunos serán distribuidos de 7 a 8:30 a.m., mientras que los almuerzos de 11 a.m. a 12:30 p.m.

Bandera ISD distribuirá los alimentos del 16 al 20 de marzo para los estudiantes menores de 18 años en la primaria Hill Country y la secundaria Bandera. Los desayunos serán repartidos de 8 a 9 a.m. y los almuerzos de 11 a.m. a 1 p.m.

Boerne ISD distribuirá los alimentos del 16 al 20 de marzo en la secundaria Boerne South y la primaria Curington. Los desayunos se repartirán de 7 a 8 a.m. y los almuerzos de 11 a.m. hasta el mediodía.

Comal ISD distribuirá los alimentos para todos sus estudiantes en las primarias Bill Brown, Clear Springs, Freiheit, Goodwin Frazier, Kinder Ranch, Mountain Valley, Morningside, Rebecca Creek, Specht, y Startzville. Los almuerzos serán repartidos del 16 al 20 de marzo, comenzando a las 11:30 a.m. hasta la 1 p.m., mientras que los desayunos serán en las mismas ubicaciones del 17 al 20 de marzo de 7 a 8:30 a.m.

Edgewood ISD distribuirá los alimentos en cualquiera de sus escuelas, comenzando este 17 de marzo a los estudiantes que ya calificaban para recibir comidas gratis. Los desayunos se repartirán de 7:30 a 9:30 a.m., mientras que los almuerzos de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.

New Braunfels ISD distribuirá los alimentos a los estudiantes menores de 19 años en las escuelas primarias Voss Farm y Veramendi del 17 al 20 de marzo. Los desayunos y almuerzos se repartirán de 6:30 a 8:30 a.m. y luego desde las 11 a.m. hasta la 1 p.m.

NISD distribuirá los alimentos del 18 al 20 de marzo en las escuelas secundarias Hobby, Jones, Luna, Neff, Pease, Rayburn, Ross, Rudder, Stinson, Vale, y Zachry. Los desayunos serán repartidos de 8 a 10 a.m., mientras que los almuerzos serán de 4 a 6 p.m. Las familias también recibirán un kit de suministros con sus alimentos cada día.