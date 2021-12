Doctor aclara si debe preocupar la recomendación de los CDC por vacunas de COVID-19

SAN ANTONIO - La recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para preferir las vacunas de Pfizer y Moderna sobre la de Johnson & Johnson podría crear confusión entre la comunidad.

La sugerencia fue hecha por un panel de expertos y está basada en los coágulos sanguíneos graves que la vacuna de Johnson & Johnson ha provocado en algunos casos.

El doctor Joseph Varon, jefe de la unidad COVID-19 y terapia intensiva en el United Memorial Medical Center de Houston, explicó cómo debe interpretarse la recomendación de los CDC.

“Lo primero es que no tienen por qué preocuparse. Si te hubiera dado una de estas complicaciones tan raras ya te hubiera pasado”, dijo Varon.

Por otro lado, Varon mantuvo su llamado para que todos se vacunen contra el COVID-19.

“Esto no debe ser razón para que la gente diga ‘ya ven no me voy a vacunar porque ya dijeron ellos’. Son cosas rarísimas de las cuales estamos hablando. Estamos hablando de complicaciones infinitesimales”, continuó Varon.

El Distrito Metropolitano de Salud (Metro Health en inglés) no ha informado si la recomendación de los CDC afectará la distribución de la vacuna Johnson & Johnson a nivel local.