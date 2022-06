¿Qué pasó durante la masacre en Uvalde? La respuesta podría nunca conocerse

AUSTIN, Texas — A medida que aumenta la presión pública para obtener más información sobre el tiroteo mortal en la escuela de Uvalde, a algunos les preocupa que las autoridades de Texas utilicen un vacío legal para impedir que se divulguen los registros de la investigación, incluso a las familias de las víctimas, una vez que se resuelva el caso y sea cerrado.

Desde el tiroteo del 24 de mayo en una escuela primaria de Texas que dejó 19 niños y dos maestros muertos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han brindado poca o contradictoria información, a veces retirando declaraciones horas después de haberlas hecho. La policía estatal ha dicho que algunos relatos son preliminares y pueden cambiar a medida que se entreviste a más testigos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los funcionarios se han negado a revelar más detalles, citando la investigación. En medio del creciente silencio, los abogados y los defensores de las familias de las víctimas comienzan a temer que tal vez nunca obtengan las respuestas, que las autoridades cierren el caso y se basen en la excepción a la ley de Información Pública de Texas para bloquear la divulgación de más detalles.

“Ellos podrían tomar esa decisión; no deberían tener esa opción”, dijo el representante estatal demócrata Joe Moody de El Paso, quien desde 2017 ha liderado varios esfuerzos para enmendar la laguna jurídica. “Entender lo que está haciendo nuestro gobierno no debería ser tan difícil, y en este momento es muy difícil”.

La excepción de la ley protege la información de ser divulgada en delitos por los que nadie ha sido condenado. La Oficina del Fiscal General de Texas ha dictaminado que se aplica cuando un sospechoso está muerto. Salvador Ramos, el hombre de 18 años que, según la policía, fue responsable del asesinato en masa en la Escuela Primaria Robb, fue baleado a muerte por las autoridades.

La laguna jurídica se creó en la década de 1990 para proteger a las personas acusadas injustamente o cuyos casos fueron desestimados, según Kelley Shannon, directora ejecutiva de Freedom of Information Foundation of Texas. “Está destinado a proteger a los inocentes”, dijo Shannon. Pero añadió que, en algunos casos, “se está utilizando y abusando de una manera que nunca fue intencionada”.

Después del tiroteo, el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, el republicano Dade Phelan, recurrió a Twitter para expresar su continuo apoyo para cerrar la brecha durante la próxima sesión de la Legislatura de Texas, que comienza en enero de 2023.

Miah Cerrillo, quien sobrevivió al tiroteo de Uvalde cubriéndose de sangre el cuerpo, relató ante el Congreso los momentos de terror dentro de su salón de clases.

“Más que nada, las familias de las víctimas de Uvalde necesitan respuestas honestas y transparencia”, tuiteó Phelan. Dijo que sería “absolutamente inconcebible” negar información basada en la “laguna legal del sospechoso muerto”.

La atención pública en el tiroteo de Uvalde ha estado en el jefe de policía del distrito escolar, Pete Arredondo. Steven McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo recientemente que Arredondo creía que el tiroteo masivo se había convertido en una situación de rehenes, y que tomó la "decisión equivocada" de no ordenar a los agentes que irrumpieran en el salón de clases más rápido para confrontar al atacante.

Arredondo no ha respondido a las solicitudes de comentarios de The Associated Press. Sin embargo, en una entrevista con The Texas Tribune publicada el jueves, dijo que no se consideraba a cargo de la respuesta policial y asumió que alguien más había tomado el control.

The New York Times informó el jueves que obtuvo documentos que muestran que la policía esperó por equipo de protección mientras se demoraban en ingresar al campus, incluso cuando se dieron cuenta de que algunas víctimas necesitaban tratamiento médico.