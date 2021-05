Dueño de restaurante denuncia que recibió amenazas por política de vacunación

BOERNE, Texas – La vacunación contra COVID-19 se convirtió en la manzana de la discordia para el dueño de un restaurante en Boerne, al noroeste de San Antonio.

Guy Sanders es el dueño de Richter Tavern, ubicado en 153 S Main Street, y aseguró que ha destinado más de $45,000 en pruebas de COVID-19 y pagos para aquellos empleados que han faltado al trabajo por motivos de salud durante la pandemia.

Por tal motivo, una vez hubo disponibilidad de vacunas, Sanders les comunicó a sus trabajadores que les daría un bobo a quienes recibieran la inmunización y dejaría de pagar los gastos de aquellos que no se vacunaran y resultaran enfermos.

“Si alguno de nuestros empleados se enfermaba, yo pagaba para que ellos pudieran quedarse en casa y no tuvieran problemas con pagar su alquiler”, dijo Sanders. “Si no quieres vacunarte, entonces yo no tendría por qué pagar por todo”.

La noticia de la nueva política de vacunación salió a la luz e inmediatamente generó reacciones en contra en las redes sociales.

“Alguien llamó diciendo que un grupo de personas iba a venir [a protestar]”, aseguró Sanders, añadiendo que algunos de los comentarios incluían amenazas.

El dueño del negocio destacó que nunca intentó forzar a sus empleados a vacunarse, pero después de la oposición que su política de vacunación recibió, él decidió cambiarla.

“Todavía le daré un bono cuando esté en casa y me haré cargo de los gastos de las pruebas de COVID-19”, dijo Saunders, asegurando que seguirá ayudando a todos sus empleados, se hayan vacunado o no.