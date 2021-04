Elecciones municipales: todo lo que debes saber para votar este 1 de mayo

SAN ANTONIO – Este 1 de mayo se llevarán a cabo las elecciones generales, especiales y municipales en Texas, incluido el condado Bexar.

Un total de 101,241 residentes del condado ejercieron su voto durante el periodo de votación anticipada, que ocurrió del 19 al 27 de abril.

El Departamento de Elecciones del Condado Bexar indicó que ésta ha sido la mayor participación cívica en una votación de primavera en los últimos 20 años.

Pero si aún no has votado y no sabes cómo será el proceso este 1 de mayo, aquí te damos todas las herramientas que necesitas para salir a las urnas.

Horario de las casillas:

Todos los centros de votación estarán abiertos desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m.

Ubicaciones de los centros de votación:

El condado Bexar cuenta con 243 centros de votación para este 1 de mayo. Los electores del condado pueden acudir a cualquiera de las casillas para someter su voto, sin importar el precinto al que pertenezcan. Entra aquí para ver las ubicaciones de las urnas.

Si deseas encontrar la casilla más cercana, puedes buscar por calle o código postal aquí.

¿No sabes si estás registrado para votar?

La fecha límite para registrarse para votar en Texas era el 5 de octubre. Si no sabes si estás registrado para votar, verifica tu estatus aquí.

Votación en persona:

Es importante recordar que se debe apagar cualquier aparato electrónico (celulares y tabletas, entre otros) antes de entrar a algún centro de votación, pues su uso no es permitido a la hora de votar.

Los electores también deben respetar el distanciamiento social y seguir los protocolos sanitarios implementados para mantener la seguridad en las urnas en medio de la pandemia de COVID-19.

Lo que necesitas presentar a la hora de votar:

Los electores deben llevar consigo a las casillas una forma de identificación, como una licencia de conducir, una tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Seguridad Pública, una licencia para portar armas de fuego emitida por el Departamento de Seguridad Pública, una identificación militar con foto, un certificado de ciudadanía con foto, o un pasaporte.

Transporte:

La compañía de transporte público VIA Transit ofrecerá viajes gratis a los centros de votación este 1 de mayo. Los electores deberán presentar su tarjeta de registro de votante a la hora de abordar un autobús u otro vehículo de VIA Transit para recibir el descuento. Para información sobre rutas y horarios, puedes llamar al 210-362-2020.

Contiendas y propuestas en la boleta:

Los electores del condado Bexar que tengan dudas sobre las contiendas y propuestas que les afectan en estas elecciones pueden entrar aquí para ver una boleta de muestra.