Empleadas domésticas indocumentadas son esenciales en la pandemia

SAN ANTONIO – Entre los empleos considerados como esenciales en medio de la pandemia del COVID-19 se encuentran los servicios de limpieza, tanto en hospitales como en negocios que siguen abiertos y en residencias privadas.

Domésticas Unidas es un grupo de empleadas que se dedica a limpiar casas en el área de San Antonio, pero dice estar preocupado por la situación del nuevo coronavirus.

“Estamos al frente del peligro del contagio”, expresó Araceli Herrera, presidenta de la organización. “La mayoría de nuestros empleadores viajaron en el ‘spring break’ al extranjero y algunos de ellos han resultado infectados”.

A parte de la preocupación por contraer el virus, las empleadas de Domésticas Unidas dicen temer que puedan perder su trabajo con el alza del desempleo, pues muchas de ellas son indocumentadas y no recibirían beneficios del Gobierno.

“Personas se están quedando sin comida, me hablan y me preguntan que dónde pueden obtener comida”, aseguró Herrera.

Y es que, según Herrera, algunos de sus empleadores ya han comenzado a suspender los servicios de las trabajadoras domésticas.

Por tal motivo, Domésticas Unidas pide el apoyo de las autoridades locales, especialmente del Concilio de San Antonio, para recibir algún tipo de ayuda, especialmente si se ven obligadas a quedarse en casa.

“Sí me quedo en casa, pero ¿quién me da de comer? Sí me quedo en casa, pero ¿quién me pagará mi renta?”, cuestionó Herrera.