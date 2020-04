“No hay cómo salvarlos”: enfermero en Chihuahua sobre pacientes con COVID-19

SAN ANTONIO - La cifra de muertos no aumenta solo en los Estados Unidos. En México los hospitales parecen no dar a basto ante el número de contagiados por el coronavirus, o lo que han denominado como neumonía atípica.

Esa es la triste realidad que viven cientos de enfermeros en México ante el brote de este virus. Algunos de ellos aseguran que las cifras de muertos es mucho peor de lo que el gobierno dice.

“Cerca del día de hoy fueron 35 personas, a lo mejor pueden ser más o menos, pero dudo que sean menos. La verdad, México no tiene recursos para hacerle las pruebas y rápido saber si tienen el virus o no”, expresó un enfermero de un hospital en Chihuahua, quien por seguridad pidió ser identificado como Marco.

“Entre el fin de semana a estos días yo creo han sido 50 los muertos que he contado. Créanme, están falleciendo. No hay cómo salvarlos. Le pones el tubo y no hay manera de que se rescaten”, agregó.

El gobierno del estado de Chihuahua ha contabilizado un total de 29 contagios y cuatro víctimas mortales.

“La verdad, no sé qué está pasando porque en el momento que llega el paciente al hospital se hace la prueba y el doctor valora. Regularmente sale con neumonía atípica, el paciente se agrava y termina entubado dos días y fallece”, enfatizó el enfermero.

Por su parte, el doctor Gumaro Barrios, subdirector de epidemias del estado, afirmó que la cifra de casos con neumonía es normal comparado con otros años.

“Se ha comportado la neumonía y bronconeumonía dentro de lo esperado. Si esto nos hubiera aumentado, inmediatamente enviamos avisos epidemiológicos”, dijo.

Por último, Marco pidió a la comunidad tomar conciencia y evitar salir de casa cuando no es necesario, ya que pone no únicamente su vida en riesgo, si no también la del personal médico.