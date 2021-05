Entradas gratis a Six Flags Fiesta Texas para quienes reciban la vacuna de COVID-19

SAN ANTONIO – Como una manera para incentivar a las personas a vacunarse contra la enfermedad de COVID-19, las clínicas de vacunación masiva de San Antonio estarán regalando entradas a Six Flags Fiesta Texas.

A partir de este martes, 25 de mayo, un total de 20,000 boletos estarán disponibles de manera gratuita para todo aquel que se vacune en las clínicas del Distrito de Salud Metropolitano de San Antonio, WellMed, UT Health San Antonio, University Health System, University of the Incarnate Word, el Departamento de Bomberos de San Antonio, y Bexar County Health Collaborative and Curative.

Esto incluye los centros de vacunación en el Alamodome y Wonderland of the Americas, entre otros. Para ver una lista, entra aquí.

Las entradas gratuitas son válidas por un día hasta el 6 de septiembre, 2021.

Todo aquel de 12 años o mayor es elegible para recibir la vacuna de COVID-19.

“Six Flags Fiesta Texas tiene el honor de asociarse con los líderes de la ciudad para alentar a los residentes a vacunarse, especialmente en las comunidades vulnerables”, dijo el presidente del parque, Jeffrey Siebert.

Hasta este 24 de mayo, un total de 1,008,521 personas habían recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 en el condado Bexar. Unas 784,115 personas ya estarían completamente vacunadas.