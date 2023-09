ERCOT declara Alerta de Emergencia Energética por bajas reservas de energía

SAN ANTONIO, Texas – El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT), que administra la red estatal, ha convocado una Alerta de Emergencia Energética (EEA) de Nivel 2, lo que indica que la confiabilidad de la energía está en riesgo, informó un comunicado de prensa de CPS Energy.

Según un comunicado de ERCOT, esto se debe a las continuas altas temperaturas, la alta demanda, el bajo viento y la disminución de la generación de energía solar esta tarde, se espera que las reservas operativas sean bajas hasta las horas de la noche.

Como resultado, ERCOT está pidiendo a los residentes que conserven el uso de electricidad, si es seguro hacerlo, hoy, 6 de septiembre a partir de las 6 p.m. a 9 p.m. CT.

Se explicó que en el Nivel 3, ERCOT puede utilizar cortes rotativos controlados como último recurso para proteger la red. Si se convocan cortes rotativos, se estima que estos cortes controlados durarán aproximadamente 15 minutos.

"Estas situaciones avanzan muy rápidamente y le avisaremos con la mayor antelación posible, pero esperaremos un breve período desde el aviso hasta el impacto", dijo CPS Energy en el comunicado.

"Por favor tome medidas para conservar energía. Aumente su termostato si es seguro hacerlo. Apague las luces que no necesite encender, use ventiladores para enfriar y no use electrodomésticos grandes. Si tienes piscina, apaga la bomba y evita cargar vehículos eléctricos. Se necesita la ayuda colectiva de la comunidad para la conservación de energía", agregó la compañía.

CLIENTES PUEDEN AHORRAR ENERGÍA SIGUIENDO ESTOS CONSEJOS DE CPS ENERGY

Limita el uso de energía

Prepárese para una posible pérdida de energía e implemente su plan familiar para emergencias

Inicie su plan para el funcionamiento alternativo de dispositivos médicos, si es necesario

Apague las bombas de la piscina

Evite cargar vehículos eléctricos (EV) o cárguelos durante la noche

Configure los termostatos programables a temperaturas más altas si es seguro hacerlo. La temperatura óptima para ahorrar energía es de 78 a 80 grados.

Evite el uso de electrodomésticos grandes (es decir, hornos, lavadoras, etc.)

Utilice ventiladores para sentirse entre 4 y 6 grados más fresco. Recuerde: los ventiladores enfrían a las personas moviendo aire sobre la piel. Es decir, no enfrían las habitaciones y deben apagarse en habitaciones vacías.

Apague y desenchufe luces y electrodomésticos que no sean esenciales. Cierre las persianas y persianas de las ventanas expuestas a la luz solar directa.

minimice al máximo el uso de iluminación y equipos eléctricos.

Considera cerrar o reducir procesos de producción no esenciales.

Puede consultar a cpsenergy.com y las redes sociales de CPS Energy para obtener más actualizaciones.

