Escuela de San Antonio en cierre preventivo tras posible entrada de sospechosos

La policía de San Antonio investigaba el martes en la tarde un incidente en el que uno o más sospechosos entraron a la escuela Holmes High School, según informó el distrito escolar de Northside.

Se aclaró que no hay un pistolero activo en el campus, pero se desconoce si el o los sospechosos, que no se cree sean estudiantes, permanecen en las inmediaciones del centro educativo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Se indicó que todas las personas están seguras pero la escuela está en cierre preventivo como medida de precaución.

"No hay una amenaza activa en Holmes High School. Los oficiales de la policía de San Antonio están trabajando en un incidente no relacionado con la escuela. No hay estudiantes ni empleados en peligro, pero por medidas de precaución, la escuela fue puesta en cierre preventivo. Padres, por favor no se alarmen, pues no hay una amenaza activa", indicó la policía de la ciudad.

Se les pide a los padres que no vayan a buscar a sus hijos y permanezcan alejados del recinto.

Por el momento, la escuela no dejará salir a los alumnos.

Holmes High School se encuentra en el 6500 de Ingram Road, en San Antonio.

Esta es una noticia de última hora. Regresa para actualizaciones.