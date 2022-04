“No es suficiente”: Esposa inconforme con la condena que recibió el asesino de su marido

SAN ANTONIO – Dos años después del asesinato de un hombre en una gasolinera del oeste de San Antonio, el acusado se declaró culpable y recibió su condena.

David Edward Medina, de 23 años, había sido arrestado bajo un cargo de asesinato en primer grado, pero él aceptó este lunes un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía por el cargo de homicidio imprudencial y fue sentenciado a 15 años en prisión por la muerte de Alfonso N. Díaz, de 28.

No obstante, la familia de la víctima se mostró inconforme con el castigo que recibió Medina.

“Para nosotros no es suficiente porque, pues 15 años no son nada en comparación con mi esposo que ya no está aquí”, dijo Paola Díaz.

Medina y Díaz eran dos desconocidos que, por algún motivo, tuvieron una discusión la noche del 1 de octubre, 2019, en una gasolinera ubicada entre Castroville Road y Cupples Road.

Trascendió que Díaz empujó a Medina durante el altercado, y éste último sacó una pistola y le disparó varias veces. Díaz murió en el lugar.

“Lo vi ahí acostado, tapado y, pues yo sabía que era él porque reconocí sus tatuajes y los zapatos”, recordó la esposa de Díaz, añadiendo que salió a buscarle después de que él dejara de contestar a sus mensajes de texto.

Por su parte, Medina huyó aquella noche, pero fue capturado una semana más tarde luego de que la policía difundiera unas fotografías de él a los medios y su exnovia lo reconociera y lo denunciara.

“Estamos decepcionados, pero algo es algo”, dijo la esposa de Días sobre la sentencia de Medina. “Al menos se hizo justicia y va a estar en la cárcel unos cuantos años”.