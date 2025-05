Estos distritos escolares tendrán comida gratis para estudiantes en el verano

SAN ANTONIO - Tres distritos escolares del área tendrán disponible para los estudiantes comida gratuita durante el verano.

Los programas de servicios de alimentos de verano comenzarán la última semana de mayo. A continuación te presentamos los detalles que los distritos escolares han compartido:

Distrito Escolar Independiente del Noreste (NEISD)

A partir del 5 de junio ofrecerá comidas gratuitas a estudiantes de 18 años o menos. Los menús incluyen granos integrales, frutas y verduras.

Las comidas estarán disponibles en 24 escuelas a partir del 29 de mayo. Habrá desayuno y almuerzo en horarios diferentes según las ubicaciones.

En la mayoría de ellas el desayuno se servirá a partir de las 7:30 a.m. y el almuerzo desde las 10:00 a.m.

NEISD informó que habrá comida a la venta para los adultos. El desayuno costará $3.10 y el almuerzo $5.50

Usa este enlace para ver el listado completo con las ubicaciones, las fechas y horarios en que se ofrecerán las comidas.

Floresville ISD

El desayuno y almuerzo gratuitos estarán disponibles para estudiantes hasta los 18 años y para estudiantes con discapacidades matriculados de hasta 21 años.

Las comidas se servirán del 2 de junio al 1 de julio, de lunes a jueves. Los desayunos se entregarán de 7:30 a 8:30 a.m. Los almuerzos se entregarán entre las 11:00 a.m. y 12:30 p.m.

Distrito Escolar Independiente de Northside (NISD)

Todos los niños menores de 18 años, así como los estudiantes matriculados con discapacidades hasta los 21 años, podrán recibir comidas gratuitas en los campus participantes.

Según se informó, los niños de las comunidades del área son bienvenidos.

Los alimentos estarán disponibles en más de 60 escuelas, a partir del 2 de junio.

Los desayunos se servirán en algunos planteles a partir de las 7:00 a.m. y en los restantes a partir de las 7:45 a.m. Los almuerzos podrán buscarse entre 11:00 a.m. y 12:30 p.m.

NISD aclaró que los comestibles estarán disponibles en las escuelas y no se podrán llevar.

Este enlace te permitirá ver el itinerario completo con ubicaciones, fecha y horarios.