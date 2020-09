Eventos en apoyo a Trump generan controversia en New Braunfels

NEW BRAUNFELS, Texas – Con las elecciones presidenciales a menos de dos meses de llevarse a cabo, los simpatizantes de cada candidato hacen escuchar su voz cada vez más.

En New Braunfels, un grupo de partidarios republicanos han organizado un evento llamado “Trump Train NB”, que se realiza semanalmente cada jueves.

Sin embargo, las demostraciones de los participantes han causado inquietud entre la comunidad, pues hay quienes han demostrado sentirse atacados y preocupados.

“No estamos oponiéndonos al ‘Trump Train’ porque creemos que todos tienen el derecho a elegir a quién quieren en el cargo y tienen el derecho a hacer campana por ellos, el problema que tenemos son algunas de las cosas que los participantes han hecho”, dijo Henry Ford, miembro de la Asociación Martin Luther King, Jr.

Y es que residentes hispanos y afroamericanos de New Braunfels han denunciado haber sido atacados verbalmente por simpatizantes del presidente Trump.

No obstante, el alcalde de esa ciudad, Rusty Brockman, explicó que ha hablado con los organizadores y participantes del “Trump Train NB”, quienes le aseguraron que ellos no están involucrados en esos incidentes y no apoyan ese tipo de mensajes de odio.

Según el alcalde Brockman, los miembros del “Trump Train NB” han expresado un deseo por difundir un mensaje patriótico y positivo sobre el Presidente.

“No estamos aquí para eso”, dijo Jake, uno de los participantes del evento, sobre los supuestos ataques. “Estamos aquí para unir a la comunidad de una manera informal”.

El “Trump Train NB” ha crecido en las últimas semanas, cobrando atención, pero también críticas.

Brockman aseguró que, aunque las demostraciones son pacíficas, la policía de New Braunfels estará presente en cada evento para resguardar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad.