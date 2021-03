Familia sale a repartir volantes en esfuerzo por encontrar a bebé desaparecido

SAN ANTONIO - La familia de un bebé desaparecido en San Antonio no se rinde en su lucha por encontrarlo.

Los familiares del pequeño James Avi Chairez salieron la mañana de este lunes a repartir volantes en las cercanías de la estación de autobuses VIA ubicada al lado del North Star Mall, entre San Pedro Avenue y el Loop 410.

Este se ha convertido en un lugar clave en la investigación, pues la policía dijo que la madre del niño, D'Lanney Reaneille Chairez, fue vista en ese lugar el pasado 24 de febrero.

Sin embargo, la mujer no llevaba a su hijo consigo.

"El sábado hablé con el detective y me dijo él que estaban hablando con ella", aseguró Marisol Gómez, tía abuela del menor de 18 meses. "[Ella] dice muchas historias y ahorita [el detective] no me puede decir exactamente lo que les está diciendo a ellos".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La madre del niño fue arrestada este 16 de marzo bajo un cargo de abandono de un menor, pero se ha negado a revelar el paradero de su hijo.

Gómez teme lo peor, pues los investigadores encontraron rastros de sangre humana en una manta que estaba dentro de la casa donde vivía el niño y su madre.

Los familiares del bebé dicen que no lo han visto de el Día de Acción de Gracias de 2020, aunque un video revelado por la policía lo muestran con su madre en una farmacia del oeste de San Antonio el 4 de enero.

Si tienes información sobre el paradero del pequeño James Avi Chairez, llama al 210-207-7660.