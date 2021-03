Familia teme que bebé desaparecido pueda estar en peligro

SAN ANTONIO – La desaparición de un bebé y su madre tiene a su familiares preocupados, pues ellos temen que el menor pudiera estar en peligro.

La policía de San Antonio pidió ayuda este lunes para encontrar a D’Lanney Reaneille Chairez y el pequeño James Avi Chairez, quienes fueron vistos por última vez al oeste de la ciudad en 7600 SW Military Drive.

Aunque las autoridades no dieron detalles adicionales sobre este caso, los familiares de la madre y su hijo aseguraron a Telemundo 60 San Antonio que ella estaba deprimida y tenía intenciones de entregar a su bebé a otra familia.

"Quiero que me lo regresen o saber que está bien el niño", pidió Marisol Gómez, tía del menor.

Gómez explicó que no sabe nada del bebé desde noviembre, y la última vez que habló con la madre a mediados de febrero, ella supuestamente le dijo que ya lo había dado en adopción.

"Pienso que algo más grave le pasó al niño", añadió Gómez. "Yo solamente le pregunté que me diera pruebas de que el niño estaba bien".

La madre desaparecida es descrita como una mujer de 4 pies y 11 pulgadas de estatura, 210 libras de peso, con cabello lacio y corto, y un tatuaje de una flor en el hombro izquierdo.

El menor es descrito como un niño de 18 meses de nacido, de 2 pies con 6 pulgadas de estatura, 28 libras de peso, y con cabello lacio y rubio.

"No puedo parar de buscarlo y no voy a parar hasta que tenga las pruebas para que se me quite el dolor del pecho y de mi corazón", precisó Gómez.

Si tienes información sobre el paradero de estas dos personas, llama a la policía al 210-207-7660.